Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска просят не портить грунтовые дороги грейдерами

Жители Соломенного просят местные власти не разрушать грейдерами грунтовые дороги, которые люди ремонтируют самостоятельно.

В паблике "ТОС Соломенное" появился призыв к жителям отдаленного микрорайона собрать подписи против проходов грейдера для профилирования дорог летом. Горожане возмущены состоянием грунтовых дорог после профилирования.

"Начался летний сезон и по нашим несчастным дорогам вновь начали ездить грейдеры, осуществляя так называемое "профилирование" дорог. Многолетние надежды на ремонт дорог у людей давно растаяли, потому многие самостоятельно пытаются улучшить состояние дороги возле своих домов, укладывают в глубокие ямы кирпичи, камни, сыплют щебень, каменную крошку, песок и шлак, выравнивают выбоины, чтобы хоть как-то ходить не по лужам и грязи и не портить обувь. Но вот наступает очередное 22 марта (для улицы Революционной) или 12 апреля (для улицы Дачной) и грейдер, выворачивая эти самые кирпичи, щебень, песок, а заодно водопроводные трубы и камни с глубины, утаскивает всё это в неизвестном направлении", - пишут в паблике.

Жители Соломенного не понимают, для чего это делается. По мнению горожан, дороги давно нуждаются в отсыпке и восстановлении придорожных канав, а не в очередном снятии верхнего, наиболее укатанного, прочного слоя грунта.

"Дороги превратились на языке дорожников в "корыто", такое состояние, когда уровень дорожного полотна ниже уровня бровок, поэтому вода стоит и уйти никуда не может. Проезжающие машины разбрызгивают воду с песком на эти же бровки, они становятся ещё выше. В отдельных местах бровки выше дорожного полотна на 30-40 см. Каждый проход грейдера ещё больше углубляет дорогу и оставляет рыхлый слой, не утрамбованный катком, который обязан пройти после профилирования грунтовой дороги. Но этого отродясь не было. И не дай Бог, если сразу же после грейдера пройдёт дождь и дорога не успеет хоть бы немного укататься колёсами автомобилей – начинается сплошная жижа и река грязи. Ну, нет возможности восстановить дороги, как положено, денег нет, так хотя бы не портили их ещё больше!!!" – возмущаются жители отдаленного микрорайона.

Ранее петрозаводчане пожаловались на изрытую дорогу около ж/д моста.