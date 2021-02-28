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Жители отдаленного района Петрозаводска обсудят проблемы с министром Россыпновым

Новости. Общество
12:19, 01 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Обитатели Соломенного готовятся к встрече с министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Виктором Россыпновым.

Жители района в паблике "ТОС Соломенное" анонсировали встречу с министром Виктором Россыпновым. В соцсети авторы поста предлагают написать волнующие горожан вопросы, которые могут быть заданы во время встречи.

Участники предстоящего визита к Россыпнову намерены говорить о проблемах Соломенного.

"Обсуждать будем: 1) Расселение аварийного жилья в Соломенном. 2) Наш парк и ситуацию с ним. 3) Актуализируем информацию по строительству нового здания амбулатории, а также понтонному мосту", - говорится в тексте поста.

Ранее сообщалось, что в отдаленном микрорайоне Соломенное водовозка не может доехать до людей, так как дороги не чистят от снега.

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