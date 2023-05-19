Жители Петрозаводска боятся за своих детей из-за провала в асфальте (ФОТО)

Асфальт провалился вокруг люка на Голиковке в карельской столице, сообщили читатели «Столицы на Онего».

Жители Петрозаводска две недели не могут добиться ремонта проезжей части улицы Мерецкова, где между домами №19 и №21 провалился асфальт.



Как стало известно «Столице на Онего», обращения в профильные организации к ремонту не привели, провал только огородили сигнальными лентами.



Горожане опасаются за своих детей, поскольку во время каникул они активно катаются на велосипедах и самокатах и могут получить травму.