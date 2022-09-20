Жители Петрозаводска будут подтверждать явку на обследование в поликлинику по телефону

Петрозаводская поликлиника №1 начнет обзванивать пациентов, взявших номерок на прием и обследование.

С октября регистратура городской поликлиники будет предварительно обзванивать пациентов с целью подтверждения явки на медицинские обследования, сообщается в паблике учреждения.

«Если вы записаны на приём к врачу или на исследование (имеете номерок на конкретное время) и не можете подойти, просьба не менее чем за сутки сообщить об этом в отделение, которое вас направило по телефонам:

Терапевтическое отделение № 1: 8 964 317 87 69

Терапевтическое отделение № 2: 8 964 317 87 71

терапевтическое отделение № 3: 8 963 745 66 14

терапевтическое отделение № 4: 8 963 745 66 14

Женская консультация: 67-11-39

Хирургическое отделение: 8 964 317 87 84

Отделение специалистов терапевтического профиля (невролог, кардиолог, эндокринолог, ревматолог, инфекционист) № 1: 67 10 74

Отделение специалистов терапевтического профиля (невролог, эндокринолог, кардиолог, инфекционист) № 2: 67 10 76

Отделение стоматологии: 8 963 745 68 09», — пишут в паблике поликлиники.