Жители Петрозаводска будут подтверждать явку на обследование в поликлинику по телефону

Петрозаводская поликлиника №1 начнет обзванивать пациентов, взявших номерок на прием и обследование.
С октября регистратура городской поликлиники будет предварительно обзванивать пациентов с целью подтверждения явки на медицинские обследования, сообщается в паблике учреждения.
«Если вы записаны на приём к врачу или на исследование (имеете номерок на конкретное время) и не можете подойти, просьба не менее чем за сутки сообщить об этом в отделение, которое вас направило по телефонам:
Терапевтическое отделение № 1: 8 964 317 87 69
Терапевтическое отделение № 2: 8 964 317 87 71
терапевтическое отделение № 3: 8 963 745 66 14
терапевтическое отделение № 4: 8 963 745 66 14
Женская консультация: 67-11-39
Хирургическое отделение: 8 964 317 87 84
Отделение специалистов терапевтического профиля (невролог, кардиолог, эндокринолог, ревматолог, инфекционист) № 1: 67 10 74
Отделение специалистов терапевтического профиля (невролог, эндокринолог, кардиолог, инфекционист) № 2: 67 10 76
Отделение стоматологии: 8 963 745 68 09», — пишут в паблике поликлиники.
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