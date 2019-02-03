Жители Петрозаводска должны участвовать в выборах мэра, считает политолог

Городская власть – самая близкая к населению; однако, когда она не выбираема и не подотчётна, то она становится незамечаемой, считает политолог Олег Реут.

- Несмотря на то, что основные принципы избирательного права в настоящее время закреплены как Конституцией РФ, федеральным законодательством, так и законодательством регионов, более того, созданы механизмы их осуществления, до настоящего времени реализация избирательных прав граждан, особенно на уровне местного самоуправления сопряжена со значительными трудностями. В ряде случаев, ситуация осложняется бездействием субъектов федерации, несвоевременным созданием (или отсутствием вообще) необходимой правовой базы для осуществления местного самоуправления либо блокированием его развития посредством установления политической и экономической зависимости органов местного самоуправления от органов государственной власти.

Формирование такой зависимости деформирует подлинное народовластие, - считает политолог.

Статью "Мэры-невидимки" Олега Реута читайте по ссылке.