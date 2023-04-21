Жители Петрозаводска эвакуировались из дома с горящей крышей (ФОТО)

Днем 27 мая в Сулажгоре загорелся частный дом, сообщили нам в МЧС Карелии.

В пресс-службе регионального МЧС нашему изданию рассказали о пожаре в Сулажгоре. Около 15.00 вспыхнула кровля частного двухэтажного дома на улице Мира.



По информации спасателей, люди покинули горящее здание самостоятельно.



С возгоранием боролись подразделения в составе 22 человек и семи единиц техники. Огонь уничтожил кровлю на площади в 50 квадратных метров.



В 15:43 возгорание удалось локализовать, не допустив повреждений соседних строений. Потерпевших нет.















