Жители Петрозаводска эвакуировались из дома с горящей крышей (ФОТО)

Днем 27 мая в Сулажгоре загорелся частный дом, сообщили нам в МЧС Карелии.
В пресс-службе регионального МЧС нашему изданию рассказали о пожаре в Сулажгоре. Около 15.00 вспыхнула кровля частного двухэтажного дома на улице Мира.
По информации спасателей, люди покинули горящее здание самостоятельно.
С возгоранием боролись подразделения в составе 22 человек и семи единиц техники. Огонь уничтожил кровлю на площади в 50 квадратных метров.
В 15:43 возгорание удалось локализовать, не допустив повреждений соседних строений. Потерпевших нет.
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