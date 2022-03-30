Жители Петрозаводска игнорируют запрет и выходят на лед Онежского озера (ФОТОФАКТ)

Решение администрации Петрозаводска запретить с 28 марта выход на лед водоемов, не выполняют жители города.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые размещают подписчики группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Одна из фотографий датирована 3 марта, вторая — 4 марта.

На первой видны люди, прогуливающиеся по льду Онежского озера, на второй — рыбаки недалеко от набережной.

«Вот запретили на лёд выходить… всё равно же прутся», — говорится в подписи под одним из фото.

Ранее в администрации предупреждали о том, что лед начал таять и увеличился риск внезапного движения ледяных масс. За нарушение запрета власти пригрозили административной ответственностью.