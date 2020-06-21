Жители Петрозаводска могут остаться без "Компост-мобиля"

Проект не сможет продолжить свое существование без определенных мер оптимизации.

Организаторы проекта и другие заинтересованные стороны направили письмо в адрес городской администрации, Минприроды Карелии, а также регоператора ООО "АВТОСПЕЦТРАНС" с просьбой организовать круглый стол для решения вопроса оптимизации и дальнейшего существования "Компост-мобиля", который пользуется большим спросом у горожан.



Фрагмент из письма:



"Если коротко описать основные изменения, которые необходимо внедрить, чтобы проект продолжил свое существование осенью 2020, то это будет:



- смена площадки, где компостируется органика (в связи с увеличением объемов собираемого вторсырья, компостного ящика на территории Первого Петрозаводского Приюта теперь не достаточно);



- смена основного координатора проекта (в связи с изменением семейных обстоятельств у основного волонтерского состава, ранее координирующего "Компост-мобиль", в новом сезоне административно-организационную часть реализации проекта необходимо будет взять на себя одному из со-организаторов);



- увеличение суммы оплаты услуг транспортного подрядчика (в связи с необходимостью участия в рейсе второго грузчика, а также из-за увеличения времени и маршрута рейсов)".



Организаторы пояснили, что проект не сможет продолжить свое существование без описанных мер оптимизации.