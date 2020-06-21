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Жители Петрозаводска могут остаться без "Компост-мобиля"

Новости. Общество
07:25, 22 Июня 2020
фото: © Паблик "Компост-мобиль"
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Проект не сможет продолжить свое существование без определенных мер оптимизации.

Организаторы проекта и другие заинтересованные стороны направили письмо в адрес городской администрации, Минприроды Карелии, а также регоператора ООО "АВТОСПЕЦТРАНС" с просьбой организовать круглый стол для решения вопроса оптимизации и дальнейшего существования "Компост-мобиля", который пользуется большим спросом у горожан.

Фрагмент из письма:

"Если коротко описать основные изменения, которые необходимо внедрить, чтобы проект продолжил свое существование осенью 2020, то это будет:

- смена площадки, где компостируется органика (в связи с увеличением объемов собираемого вторсырья, компостного ящика на территории Первого Петрозаводского Приюта теперь не достаточно);

- смена основного координатора проекта (в связи с изменением семейных обстоятельств у основного волонтерского состава, ранее координирующего "Компост-мобиль", в новом сезоне административно-организационную часть реализации проекта необходимо будет взять на себя одному из со-организаторов);

- увеличение суммы оплаты услуг транспортного подрядчика (в связи с необходимостью участия в рейсе второго грузчика, а также из-за увеличения времени и маршрута рейсов)".

Организаторы пояснили, что проект не сможет продолжить свое существование без описанных мер оптимизации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-22 10:49:47
Придумали какую-то туфту и под этим соусом деньги из бюджета сосут. Денег не давать.
Гость
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