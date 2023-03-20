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Жители Петрозаводска назвали причины отказа от работы после успешного собеседования

Новости. Общество
09:53, 21 Марта 2023
фото: © shutterstock

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В ходе опроса стали известны причины, по которым петрозаводчане отказываются от работы в компании, где успешно прошли собеседование.

Опрос, в котором участвовали представители экономически активного населения Петрозаводска, провел сервис по поиску работы SuperJob.

Как выяснилось, отказываться от работы в таком случае приходилось больше половины опрошенных — 57%, причем женщины делали это немного чаще — 60% прочти 55% у мужчин.

Чаще всего причиной отказа служила низкая зарплата — в 26% случаях. Следом идет несоответствие обещания реальности — 22%. В 13% соискателей смутили неподходящие условия. Каждый девятый признался, что получил более выгодное предложение, каждого десятого смутил слишком большой список обязанностей.

Среди других причин были названы большая удаленность работы, «серая» зарплата, плохие отзывы, атмосфера в коллективе, личные обстоятельства и получение контроффера от нынешнего работодателя.

Кроме того, в некоторых случаях причинами оказались необходимость прививаться от коронавируса, призыв в армию и состояние санузлов в офисе.

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