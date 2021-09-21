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Жители Петрозаводска облагородили парковку возле детской поликлиники

Новости. Общество
06:55, 28 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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На благоустроенной территории возле городской детской поликлиники № 1 появилось 80 метров живой изгороди, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувшую пятницу городская мэрия провела очередную акцию по озеленению карельской столицы. Более 80 погонных метров живой изгороди высадили вокруг парковки возле городской детской поликлиники № 1 на Октябрьском проспекте.

К экологической акции присоединились сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы по Петрозаводску, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия, представители коммерческих банковских организаций и профсоюза студентов Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова. Мероприятие собрало около 50 человек.

Вместе участники посадили декоративные кустарники иволистной спиреи. Растения украсили собой газоны вокруг новой благоустроенной парковки для посетителей медицинского учреждения. Предварительной для активных жителей Петрозаводска специалисты Администрации традиционно провели мастер-классы по посадке растений и правильному уходу за ними, а также выдали весь необходимый инвентарь.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»). На месте заасфальтировали площадку, часть тротуаров и проезд. Также у поликлиники установили навес для колясок и смонтировали скамейки. Работы были синхронизированы с национальным проектом «Безопасные качественные дороги». Со стороны Октябрьского проспекта АО «АБЗ-Дорстрой» обустроило дополнительный карман для парковки автомобилей.

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