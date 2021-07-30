Жители Петрозаводска, оказывающие туристические услуги нелегально, не спешат выходить из тени

Даже в низкий туристический сезон количество предложений по сдаче жилья и гостевых домов в наем исчисляется в столице Карелии сотнями.

Администрация Петрозаводска попыталась в начале августа оценить, как идет в карельской столице легализация лиц, оказывающих услуги в сфере туризма, или, как принято говорить, «серого туризма». Напомним, в эту сферу попадают как сдача в наем туристам городских квартир и загородных гостевых домов, так и услуги экскурсоводов, перевозка отдыхающих и даже прокат лодок и предоставление бань.

Как сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отдела оперативного контроля городской инспекции Федеральной налоговой службы Ирина Лебедева, сейчас фискальным органам известны лишь 86 адресов на территории Петрозаводска, где туристический бизнес ведется официально. Речь идет о 37 юридических лицах, 20 индивидуальных предпринимателях и 11 самозанятых гражданах. Однако достаточно взглянуть на популярные российские и международные интернет-сервисы, предлагающие бронирование жилья и гостевых домов, чтобы увидеть реальный масштаб «серого туризма» в столице Карелии. Даже в низкий туристический сезон количество предложений таких услуг исчисляется сотнями.

Читайте подробнее в статье «Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом».