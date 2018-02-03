Жители Петрозаводска пострадали в ДТП в Ленобласти

По теме
Загрузка...
В аварии с грузовиком "Магнита" пострадали жители Карелии.
Как пишет 47news, по уточненным данным, ДТП произошло около трех часов ночи 3 февраля на 236 километре трассы "Кола". Автомобиль Hyundai Accent, под управлением 24-летнего водителя, столкнулся с грузовиком Man, принадлежащем сети магазинов "Магнит". Как сообщал 47news, моторный отсек легковушки загорелся.
К четырем утра в Лодейнопольскую больницу были доставлены трое человек из Hyundai. Ушибы и синяки получила 21-летняя девушка и её ровесник. У водителя диагностировали перелом ребер. Все трое из столицы Республики Карелии Петрозаводска.
По теме
Выбор читателей
31.01.2018, 19:40
29.01.2018, 16:56
31.01.2018, 16:59
31.01.2018, 20:20
Аналитика
01.02.2018 09:59
Обществоведение
Суд над Нелидовым близится к развязке.
01.02.2018 09:09
29.01.2018 16:21
29.01.2018 10:38
29.01.2018 09:18
Чтиво
02.02.2018 10:10
Личное мнение
Что для вас будет определяющим при выборе автошколы? Логично, что вы ожидаете от нее высокого качества преподавания, адекватной цены, серьезной материальной базы, квалифицированных педагогических кадров, добросовестных инструкторов.
01.02.2018 17:24
01.02.2018 15:12
01.02.2018 10:34
Медиа
Опрос
Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?
Комментарии