Жители Петрозаводска пострадали в ДТП в Ленобласти

В аварии с грузовиком "Магнита" пострадали жители Карелии.

Как пишет 47news, по уточненным данным, ДТП произошло около трех часов ночи 3 февраля на 236 километре трассы "Кола". Автомобиль Hyundai Accent, под управлением 24-летнего водителя, столкнулся с грузовиком Man, принадлежащем сети магазинов "Магнит". Как сообщал 47news, моторный отсек легковушки загорелся.

К четырем утра в Лодейнопольскую больницу были доставлены трое человек из Hyundai. Ушибы и синяки получила 21-летняя девушка и её ровесник. У водителя диагностировали перелом ребер. Все трое из столицы Республики Карелии Петрозаводска.