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Жители Петрозаводска пожаловались на уродливый ремонт подъезда (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 09 Ноября 2020
фото: Читатель "Столицы на Онего"
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В столице Карелии работники управляющей организации отремонтировали пол в одном из городских подъездов, однако качество их работы взбесило обитателей квартир.

Жители дома на улице Шотмана в Петрозаводске возмущены качеством ремонта подъезда. Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию снимки, на которых зафиксированы результаты работы управляющей организации по восстановлению плитки на полу. Люди утверждают, что такого плохого ремонта они не ожидали. По информации автора письма, работы производила компания "Лидер".

"В июне 2020 года УК "Лидер" по предписанию из Комитета РК отремонтировала отсутствующую напольную плитку в 4 подъезде дома 12 по ул. Шотмана. На сегодняшний день на 4 этаже 4-го подъезда уже отвалился целый ряд плитки. Такого качества ремонта никто из собственников не ожидал от УК", - гласит текст обращения в редакцию "Столицы на Онего".

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов.

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