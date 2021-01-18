Жители Петрозаводска придут на "Гиперборею" со своими самоварами

На известном фестивале "Гиперборея" состоится выставка раритетных самоваров, утверждают в мэрии карельской столицы.

В рамках международного фестиваля снежных и ледовых скульптур "Гиперборея" 6 февраля в карельской столице состоится зимний праздник. Одним из праздничных мероприятий станет открытая выставка самоваров.

"Принять участие в ней могут все, у кого дома сохранился главный символ традиционного русского чаепития. О желании дополнить экспозицию своим самоваром, а, возможно, и рассказать его историю, необходимо заранее предупредить по телефону 76-21-22 (Людмила Ивановна Дубовик)", - сообщают в пресс-центре мэрии карельской столицы.

"Раритеты бывают совершенно разные: самовары-кухни, самовары-чайники, дорожные, базарные и т.д. Все они имеют свои фасоны: "банка", "пуля", "репка", "желудь", "рюмка", "ваза", "яйцо"… На выставке будут представлены экспонаты из частных коллекций жителей нашего региона. Не хотите ли прийти на праздник со своим самоваром?" – спрашивают организаторы.

Двадцатый фестиваль "Гиперборея" стартует 2 февраля. Его кульминацией станет праздник на Онежской набережной. Мероприятие будет проходить в необычном формате, продиктованном эпидемической обстановкой. Награждение победителей конкурса снежных и ледовых скульптур состоится заочно, пояснили в мэрии Петрозаводска.

Какой была "Гиперборея-2020", можно увидеть здесь.