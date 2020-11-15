Жители Петрозаводска приступили к выбору лучших проектов благоустройства

Голосование за проекты благоустройства в рамках программы поддержки местных инициатив началось в столице Карелии.

По итогам голосования будут определены участники республиканского этапа программы поддержки местных инициатив на 2021 год.

Пресс-центр администрации Петрозаводска сообщает, что с 16 по 20 ноября на платформе "Активный горожанин" петрозаводчане могут выбрать три территории.

В списке проектов-участников конкурсного отбора на следующий год находятся: благоустройство территории Машезерского сквера в части устройства освещения, видеонаблюдения; благоустройство парка на территории "Средняя школа №8" "Парк нашей мечты"; благоустройство учреждения "Средняя школа №5 имени генерала В.А. Фролова"; благоустройство территории МОУ "Средняя школа №11"; организация гостевой автостоянки около здания ТЦ "Ритм"; благоустройство территории "Средняя школа №43"; благоустройство Главной площади в Соломенном (1 этап); благоустройство территории "Петровский Дворец" с установкой спортивно-игрового комплекса; обустройство спортивных объектов на территории МОУ "Лицей № 13".

Лучшие проекты будут реализованы за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и граждан (не менее 10%), сообщают в мэрии.

"Отдать свой голос за три проекта можно до 17.00 20 ноября по ссылке: город.петрозаводск.рф/голосования", - информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Ранее сообщалось, что горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска.