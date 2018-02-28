Жители Петрозаводска продолжают попадаться на удочки интернет-мошенников

С начала года в полицию поступило порядка 10 криминальных сообщений о мошенничествах в отношении граждан, которые подали объявления о продаже различных товаров в сети.

Попавшись на уловки аферистов, заявители лишились денежных средств в сумме от 8 000 до 30 000 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии. По всем фактам проводятся проверки.

Так, жительница Петрозаводска, поверив первому откликнувшемуся на объявление, лишилась 16 тысяч рублей. Потерпевшая на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о том, что продает диван. Буквально через полчаса ей позвонил неизвестный и выразил желание купить его. Телефонный разговор затянулся. Мужчина очень подробно рассказывал о сложившейся ситуации: у него умерла мама, у которой в Петрозаводске осталась квартира, ее необходимо продать, а для привлекательности обставить хоть какой-либо мебелью. Продавец и не заметила, как полностью доверилась аферисту и по его просьбе пошла к банкомату.

Именно эту цель и преследовал мошенник. Он убедил женщину ввести определенный код, получив тем самым доступ в ее личный банковский кабинет. После этого все имевшиеся денежные средства петрозаводчанки были перечислены на счета злоумышленника.

Полиция призывает граждан: не ведите финансовые операции с людьми, которые вам незнакомы. Не называйте парольную информацию, не перечисляйте деньги на неизвестные счета, не выполняйте никакие операции, о которых просит незнакомец.