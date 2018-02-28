Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
13:26, 28 Февраля 2018

Жители Петрозаводска продолжают попадаться на удочки интернет-мошенников

По теме

Пьяный дебошир побил полицейского в Беломорском районе
28.02.18 12:22
Грабитель-неудачник из Петрозаводска может отправиться за решетку на 10 лет
28.02.18 11:28
Житель Петрозаводска пойдет под суд за рубку берез в заповеднике "Кивач"
28.02.18 10:48
Все новости
Загрузка...

С начала года в полицию поступило порядка 10 криминальных сообщений о мошенничествах в отношении граждан, которые подали объявления о продаже различных товаров в сети.

Попавшись на уловки аферистов, заявители лишились денежных средств в сумме от 8 000 до 30 000 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии. По всем фактам проводятся проверки.

Так, жительница Петрозаводска, поверив первому откликнувшемуся на объявление, лишилась 16 тысяч рублей. Потерпевшая на одной из торговых интернет-площадок разместила объявление о том, что продает диван. Буквально через полчаса ей позвонил неизвестный и выразил желание купить его. Телефонный разговор затянулся. Мужчина очень подробно рассказывал о сложившейся ситуации: у него умерла мама, у которой в Петрозаводске осталась квартира, ее необходимо продать, а для привлекательности обставить хоть какой-либо мебелью. Продавец и не заметила, как полностью доверилась аферисту и по его просьбе пошла к банкомату.

Именно эту цель и преследовал мошенник. Он убедил женщину ввести определенный код, получив тем самым доступ в ее личный банковский кабинет. После этого все имевшиеся денежные средства петрозаводчанки были перечислены на счета злоумышленника.

Полиция призывает граждан: не ведите финансовые операции с людьми, которые вам незнакомы. Не называйте парольную информацию, не перечисляйте деньги на неизвестные счета, не выполняйте никакие операции, о которых просит незнакомец.

По теме

Пьяный дебошир побил полицейского в Беломорском районе
28.02.18 12:22
Грабитель-неудачник из Петрозаводска может отправиться за решетку на 10 лет
28.02.18 11:28
Житель Петрозаводска пойдет под суд за рубку берез в заповеднике "Кивач"
28.02.18 10:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-28 14:04:00
Бесполезно призывать людей, находящихся ещё на невысокой ступени общественного развития. Законов нет на отстрел аферистов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

Аналитика

27.02.2018 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?" 1
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:36
Личное мнение
"Переобуваются в прыжке"
Перед выборами власть демонстрирует свои страхи и тревоги.
Автовладельцам Франции запретили пользоваться мобильным даже в стоящей машине
21.02.2018 10:00
"Шевроле Нива": надежный и верный друг 2
20.02.2018 15:48
"Гиперборея" – новые открытия
19.02.2018 15:02
архив чтиво

Медиа

О развитии интернета в Карелии, конкуренции и новых услугах от операторов, в студии ТНТ беседуют ведущий Ефим Овчинников и директор по маркетингу компании Сампо.ру Виталий Ковальчук
27.02.2018 16:58
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»