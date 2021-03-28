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Жители Петрозаводска просят мэрию приставить урны к новым скамейкам на Ключевой (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 29 Марта 2021
фото: источник - паблик "Живой Петрозаводск"
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Жители микрорайона Ключевая пожаловались на нехватку урн в городе.

В паблике "Живой Петрозаводск" появилось сообщение, в котором жители микрорайона Ключевая обращаются к властям города с просьбой поставить урны на улице Нойбранденбургской.

"Дорогая администрация, тут, наверное, не заметили, но у 4-й поликлиники на Нойбрандербурской, 1 стоят скамейки без урн. И на самом деле урн в городе не хватает... Пожалуйста, обратите на это внимание", - написано в комментарии к фото, на которых уже можно увидеть мусор у скамеек.

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Комментарии

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asusls
2021-03-29 09:37:27
Урн администрация не ставит лишь по одной причине - их (урны) нужно периодически убирать, а это сложная задача, как и уборка снега.
drug
2021-03-29 09:37:15
Урны они конечно установят - но кто будет убирать из них мусор. Ждите - теперь у скамеек будет мини свалка для мусора.
кир
2021-03-29 08:45:44
Не верю. Всем до фени.
наташка
2021-03-29 08:16:11
Культурно и вежливо. Не истерят со светлыми лицами
Гость
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