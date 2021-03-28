Жители Петрозаводска просят мэрию приставить урны к новым скамейкам на Ключевой (ФОТО)

Жители микрорайона Ключевая пожаловались на нехватку урн в городе.

В паблике "Живой Петрозаводск" появилось сообщение, в котором жители микрорайона Ключевая обращаются к властям города с просьбой поставить урны на улице Нойбранденбургской.

"Дорогая администрация, тут, наверное, не заметили, но у 4-й поликлиники на Нойбрандербурской, 1 стоят скамейки без урн. И на самом деле урн в городе не хватает... Пожалуйста, обратите на это внимание", - написано в комментарии к фото, на которых уже можно увидеть мусор у скамеек.