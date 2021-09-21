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Жители Петрозаводска рассказали о шоке от роста цен в такси и сравнили с тарифами в других городах

Новости. Общество
07:15, 22 Сентября 2021
фото: © pixabay

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Рост цен в такси вызвал возмущение жителей Петрозаводска, которые считают неоправданным такое подорожание в сравнении с другими регионами.

Своими наблюдениями поделились подписчики группы «Подслушано в ПТЗ».

«Я просто в шоке от цен на такси в нашем городе. Я обычно пассажир автобуса, а в этом месяце много разъездов в связи с заменой документов и так по мелочи. Стоимость такси увеличилась в 2 раза! Почему моя зп (зарплата — прим. ред.) также не может? Выбора нет, а ехать то надо! И приходится за 15 минут поездки 300-400 р. отдавать. Ужас какой!», — возмутился один из подписчиков.

Продолжая эту тему, другой житель города сравнил стоимость такси в Петрозаводске с ценами в курортном Крыму.

«Добираясь с ж/д вокзала Симферополя до аэропорта, а это немногим 15 км мы потратили на такси 100 руб. Прилетев в аэропорт Пулково нам ещё нужно было добраться до Ладожского вокзала, а это примерно 30 км, мы заказав такси через приложение, увидели на экране гаджета сумму 740 руб., время заказа примерно 5-6 утра», — поделился наблюдениями автор поста.

 

 

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Комментарии

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nae
2021-09-22 10:14:27
В такси долгое время цена на такси была ниже нижнего. Вот и привыкли. А как стал ценник к норме приближаться, так дорого стало.
User
2021-09-22 09:38:52
Странное дело. То, что в ПТЗ буханка "Особого" хлеба стОит почти 100 рублей - шока ни у кого не вызывает. Но такси, видимо, насущнее хлеба?
VladPTZ
2021-09-22 08:10:53
А что вы хотели это же КАРЕЛИЯ, по этому тут все дороже, ну типо пристежное место. Если есть такие цены значит есть люди которые тут отдыхают и могут себе позволить оплачивать такие цены остальные идут пешком, благо город не большой.
Leopol'd
2021-09-22 07:34:04
Пулково переехало в Птз?! Или Карелия вошла таки в регион СПб?
Гость
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