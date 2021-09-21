Жители Петрозаводска рассказали о шоке от роста цен в такси и сравнили с тарифами в других городах

Рост цен в такси вызвал возмущение жителей Петрозаводска, которые считают неоправданным такое подорожание в сравнении с другими регионами.

Своими наблюдениями поделились подписчики группы «Подслушано в ПТЗ».

«Я просто в шоке от цен на такси в нашем городе. Я обычно пассажир автобуса, а в этом месяце много разъездов в связи с заменой документов и так по мелочи. Стоимость такси увеличилась в 2 раза! Почему моя зп (зарплата — прим. ред.) также не может? Выбора нет, а ехать то надо! И приходится за 15 минут поездки 300-400 р. отдавать. Ужас какой!», — возмутился один из подписчиков.

Продолжая эту тему, другой житель города сравнил стоимость такси в Петрозаводске с ценами в курортном Крыму.

«Добираясь с ж/д вокзала Симферополя до аэропорта, а это немногим 15 км мы потратили на такси 100 руб. Прилетев в аэропорт Пулково нам ещё нужно было добраться до Ладожского вокзала, а это примерно 30 км, мы заказав такси через приложение, увидели на экране гаджета сумму 740 руб., время заказа примерно 5-6 утра», — поделился наблюдениями автор поста.