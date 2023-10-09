Жители Петрозаводска рискуют жизнью из-за опасного пешеходного перехода

В Сулажгоре пешеходный переход погрузился в темноту.

Пешеходы на Сулажгорской улице вынуждены пользоваться «зеброй», которой в темное время суток совсем не видно. При этом фонарь установлен рядом с переходом. Но работает светильник странно — загорается на определенное количество времени, а затем гаснет, пишет «Фактор News».

Как жители Сулажгоры рискуют по вечерам, знает «Фактор News».