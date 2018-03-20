Жители Петрозаводска сдали "бесхозный" бульдозер на металлолом

Молодые люди подозреваются в краже трактора, брошенного без присмотра на одном из предприятий Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, руководство одного из предприятий поселка Пряжа сообщило в полицию о пропаже трактора. Причиненный ущерб составил 103 000 рублей.

Полицейские выяснили, что бульдозер был оставлен на месте производства работ и длительное время находился без присмотра. Лишь спустя несколько месяцев работники предприятия обнаружили пропажу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались двое жителей Петрозаводска 21 и 20 лет. Молодые люди занимались сбором металлолома в столице Карелии и близлежащих районов. Для этих целей они даже приобрели автомобиль. В один из дней в их поле зрения оказался и этот трактор. Он был демонтирован и сдан в пункт приема металлолома, сообщили в МВД Карелии.

На молодых людей, подозреваемых в совершении еще нескольких подобных преступлений, заведено уголовное дело.