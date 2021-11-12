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Жители Петрозаводска смогут добраться до горнолыжного курорта в Хибинах на новом поезде

Новости. Общество
14:03, 17 Декабря 2021
фото: Дарья Драй © ИА REGNUM

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В новогодние каникулы между Москвой и городом Апатиты будет ходить дополнительный поезд с остановкой в Петрозаводске

Это следует из расписания поездов на официальном сайте РЖД.

Первый рейс «Поморского экспресса» из Москвы назначен на 29 декабря. В Петрозаводск он прибудет 30 декабря и отправится дальше в 02.42. Прибытие в Апатиты — 31 декабря в 16.30. 

В обратном направлении поезд будет курсировать 30 декабря, 3, 4, 7 и 8 января. Отправление из Апатит в 19:40, прибытие в Петрозаводск — в 09.49.

Спортинветарь можно переводить бесплатно на местах для ручной клади. Также для него предусмотрено специальное купе в штабном вагоне.

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