Жители Петрозаводска смогут добраться до горнолыжного курорта в Хибинах на новом поезде

В новогодние каникулы между Москвой и городом Апатиты будет ходить дополнительный поезд с остановкой в Петрозаводске

Это следует из расписания поездов на официальном сайте РЖД.

Первый рейс «Поморского экспресса» из Москвы назначен на 29 декабря. В Петрозаводск он прибудет 30 декабря и отправится дальше в 02.42. Прибытие в Апатиты — 31 декабря в 16.30.

В обратном направлении поезд будет курсировать 30 декабря, 3, 4, 7 и 8 января. Отправление из Апатит в 19:40, прибытие в Петрозаводск — в 09.49.

Спортинветарь можно переводить бесплатно на местах для ручной клади. Также для него предусмотрено специальное купе в штабном вагоне.