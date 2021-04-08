Жители Петрозаводска смогут принять участие во Всероссийском космическом диктанте

Администрация карельской столицы рассказала, как горожане смогут проверить свои знания о космосе.

Всероссийский космический диктант состоится 11 апреля в 10.00 часов по московскому времени, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что главной площадкой мероприятия станет центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, откуда организаторы проведут прямую трансляцию диктанта.

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний о космосе (биографию легенд отечественной космонавтики, жизнь и работу на орбите, исследования планет и т.д.). Вопросы зачитают известные космонавты и деятели культуры.

Как информируют в мэрии Петрозаводска, список всех площадок для проведения диктанта можно найти на сайте центра "Космонавтика и авиация". Перед стартом эфира участники должны открыть электронную анкету на любом цифровом устройстве, подключенном к интернету, и указать свои контактные данные. Одновременно с началом мероприятия в анкете появятся вопросы диктанта.

Также присоединиться к акции можно онлайн. Для этого необходимо зайти на один из ресурсов организаторов: на сайт ВДНХ, интернет-площадку центра "Космонавтика и авиация" или в группу #ВКосмосе, открыть электронную анкету, заполнить данные о себе и ответить на вопросы диктанта.

По итогам акции будут выбраны 100 победителей, которые получат призы от госкорпорации "Роскосмос".

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