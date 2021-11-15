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Жители Петрозаводска смогут украсить городскую новогоднюю елку

Новости. Общество
13:15, 27 Ноября 2021
фото: pixabay.com / sobima

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Администрация столицы Карелии приглашает горожан принять участие в украшении городской елки в рамках конкурса авторских новогодних игрушек.

Городской дом культуры запускает конкурс авторских елочных игрушек «Новогодняя сказка», сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска. Принять участие в конкурсе могут как мастера, так и коллективы — семейные команды, детские сады, школы, инициативные группы горожан, различные организации. Работы конкурсантов украсят восьмиметровую елку на Онежской набережной в Петрозаводске.

Игрушка должна быть не менее 15, но не более 30 см., иметь законченный вид, быть качественной, яркой и выразительной. Изготовить украшение можно из любого прочного материала, пригодного для уличных условий. Вес поделки ограничен — не более 300 граммов. Автору необходимо продумать крепеж для своей работы. Это может быть тесьма, петля, шнур и т. д. Организаторы принимают как объемные, так и плоские игрушки. При втором варианте необходимо оформить украшение с обеих сторон. 

Конкурс будет проводиться в нескольких номинациях. Для участия нужно подать заявку в срок с 25 ноября по 13 декабря.

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