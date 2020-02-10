Жители Петрозаводска собрали на "Гиперборее" почти 200 кг макулатуры

Собранные средства пойдут на создание короткометражного фильма в рамках всероссийского проекта, сообщает администрация города.

В главный день Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2020" петрозаводчане приняли участие в экологической акции по макулатуры и пластика. Общими усилиями в рамках проекта "Киноэкология" собрали почти 200 кг вторсырья. Всего в "гиперборейской" акции приняли участие более 30 человек.

Вырученные средства от сдачи вторичного сырья пойдут на участие Карелии в народном проекте "Киноуроки в школах России".