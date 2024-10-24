Жители Петрозаводска сообщили о незаконной работе наливайки под видом продажи еды

Посетители заведения нарушают покой жителей дома по проспекту Александра Невского.

Заведение «Пивная заправка» по адресу пр. Александра Невского, 48, работает круглосуточно несмотря на закон о «наливайках», сообщили в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

Как рассказали в источнике, это могут подтвердить все жители данного дома. Посетители заведения пьют внутри, пьют на улице, курят, постоянно дерутся, кричат и справляют нужду во дворе дома, пожаловалась местная жительница, автор рубликации.



Реклама о еде приклеена для отвода глаз. Еды там нет. И есть вопросы о законности и правильной установке этой рекламы. На ресторан это далеко не похоже. До недавнего времени мусор с заведения выбрасывается мешками прямо во дворе дома

— гласит текст сообщения.