Жители Петрозаводска совместно с чиновниками мэрии озеленили сквер

В столице Карелии состоялась экологическая акция в Машезерском сквере.

Администрация организовала в Петрозаводске очередную экологическую акцию, информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. В Машезерском сквере специалисты комитета ЖКХ совместно с горожанами провели озеленение территории. В зоне отдыха высадили полсотни молодых растений. Среди них — десять дубов, 20 спирей и 20 пузыреплодников. К акции присоединились около 70 человек.

С наступлением осени в Машезерском сквере провели формовочную и омолаживающую обрезку кустарников, яблонь и берез, удалили сухие ветви и самосев. Ранее здесь посадили голубую ель, которую можно будет украшать под Новый год, установили освещение, отсыпали пешеходные дорожки, разместили новую детскую площадку, уличные тренажёры, урны и скамейки. На общественной территории в ближайшее время планируется установка песочного дворика, большого игрового комплекса, качелей и ограждений, заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что транспортные полицейские посадили аллею рябин в Петрозаводске.