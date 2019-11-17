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Новости. Общество
11:29, 17 Ноября 2019
фото: ©Ирина Ларионова

Жители Петрозаводска в шоке от вида изуродованных лип в центре Петрозаводска (ФОТО)

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Известная фотограф Ирина Ларионова считает варварством то, что сделали с деревьями на проспекте Ленина.

Ирина Ларинова поделилась в Сети фотографиями, на которых запечатлены липы у правительства республики. После обрезки деревья не узнать.

"На главном проспекте нашего города стояли роскошные липы… А теперь их изуродовали!! Неужели нельзя было специалистов пригласить. Варварство!!! Нет слов...Жалко до слез.." - пишет Ирина Ларионова в соцсетях.

На днях в мэрии Петрозаводска заявили о продолжении работ по сносу аварийных деревьев в городе

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Комментарии

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Juniper59
2019-11-17 11:49:40
Надо аппарат мэрии так же постричь. Он тоже аварийный. Давно.
новый
2019-11-17 11:48:38
Куда ни плюнь - обязательно в известного фотографа попадешь если в блогера промажешь
Изя
2019-11-17 11:47:29
Изпоганили весь город . Вырубили все деревья по пр.Ленина , К.Маркса , Свердлова , Куйбышева , Анохина . Превратили центр , некогда прекрасного города , в " вызженную" за асфальтированную муть . :)
David
2019-11-17 11:44:08
Откуда эти уроды лезут? Руки прочь от городских деревьев!
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