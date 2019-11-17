11:29, 17 Ноября 2019
Жители Петрозаводска в шоке от вида изуродованных лип в центре Петрозаводска (ФОТО)
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Известная фотограф Ирина Ларионова считает варварством то, что сделали с деревьями на проспекте Ленина.
Ирина Ларинова поделилась в Сети фотографиями, на которых запечатлены липы у правительства республики. После обрезки деревья не узнать.
"На главном проспекте нашего города стояли роскошные липы… А теперь их изуродовали!! Неужели нельзя было специалистов пригласить. Варварство!!! Нет слов...Жалко до слез.." - пишет Ирина Ларионова в соцсетях.
На днях в мэрии Петрозаводска заявили о продолжении работ по сносу аварийных деревьев в городе
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