Жители Петрозаводска возмущены отсутствием электронной очереди в Паспортной службе

Жители столицы Карелии удивились отсутствием электронной очереди в Паспортной службе.

Как рассказал "Столице на Онего" петрозаводчанин Иван, в понедельник он пришел в Паспортную службу на Гоголя, чтобы получить справку.

"Очередь пришлось занимать по старинке, а не взяв талончик в автомате. Некоторые люди занимают очереди сразу в несколько окон. Часть ожидающих уходит, очередь путается. Впечатления остались ужасные", - рассказал Иван.

Он также добавил, что в помещениях службы жарко. Пластиковые окна не открываются. Кондиционеры есть, но они не работают.