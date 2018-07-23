13:47, 23 Июля 2018
Жители Петрозаводска возмущены отсутствием электронной очереди в Паспортной службе
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Жители столицы Карелии удивились отсутствием электронной очереди в Паспортной службе.
Как рассказал "Столице на Онего" петрозаводчанин Иван, в понедельник он пришел в Паспортную службу на Гоголя, чтобы получить справку.
"Очередь пришлось занимать по старинке, а не взяв талончик в автомате. Некоторые люди занимают очереди сразу в несколько окон. Часть ожидающих уходит, очередь путается. Впечатления остались ужасные", - рассказал Иван.
Он также добавил, что в помещениях службы жарко. Пластиковые окна не открываются. Кондиционеры есть, но они не работают.
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