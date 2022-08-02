Жители Петрозаводска возмущены сумасшедшими ценами в такси

Стоимость поездок для клиентов «Яндекс.Такси» в Петрозаводске стала достигать невероятных сумм.

Короткая поездка на такси в границах одного района карельской столицы колеблется в цене в пределах 300 рублей. Об этом сообщают читатели паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Горожане считают, что антимонопольная служба должна проверить то, как «Яндекс. Такси» формирует цены в Петрозаводске.

«Аууу, ФАС, вы где? Или кто-то все ещё думает, что Яндекс не монополист в Птз по услугам такси?», — задает вопрос автор поста.

Клиентов возмущают взлетевшие цены на поездки в петрозаводском такси.

«Что за прогрессивная шкала образования цены, что за бред? Где ещё, кроме Яндекс. Такси, в обыденной человеческой жизни вы видели подобное? Может, тогда начнём жить по такой системе в принципе? Тогда утром одного дня ваш хлеб в магазине будет стоить 50 рублей, а вечером, когда все идут с работы, все 200», — заявляет автор.