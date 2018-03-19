Жители Петрозаводска выбирают талисман следующей зимы

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Среди возможных символов фестиваля "Зимние фонтаны" – три новых героя.
Подходит к завершению очередной лыжный сезон на Фонтанах. 25 марта самые активные любители лыж будут получать от организаторов и партнеров фестиваля призы и фирменные сувениры. Настала пора выбирать нового героя на следующую зиму. Голосование за нового героя на сайте "Петрозаводск спортивный" продлится до 25 марта. Среди кандидатов - Морской волк, Снеговик Затейнич и МечтаЛось.
Итоги голосования будут подведены на празднике в день закрытия фестиваля "Зимние фонтаны".
Жителям города предлагают проголосовать за представленных персонажей. Пока это просто "характерные" наброски. Можно предложить что-то свое, написав письмо редактору сайта "Петрозаводск спортивный".
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