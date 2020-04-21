Жители Петрозаводска вывесили красные флаги на окнах в день рождения Ленина (ФОТО)

Петрозаводчане поддержали акцию КПРФ "Ленин с нами", посвященную 150-летию со дня рождения вождя революции.

Красные флаги появились на окнах и балконах жилых домов в столице Карелии. Таким образом горожане откликнулись на призыв карельского республиканского комитета КПРФ поддержать всероссийскую акцию "Ленин с нами". Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения Владимира Ильича, которое отмечается 22 апреля.

Отметим, что у памятника вождя революции на площади Ленина сегодня появились цветы.

Напомним, коммунисты инициировали акцию с флагами, поскольку любые массовые мероприятия запрещены из-за введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.