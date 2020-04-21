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Жители Петрозаводска вывесили красные флаги на окнах в день рождения Ленина (ФОТО)

Новости. Общество
15:15, 22 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Петрозаводчане поддержали акцию КПРФ "Ленин с нами", посвященную 150-летию со дня рождения вождя революции.

Красные флаги появились на окнах и балконах жилых домов в столице Карелии. Таким образом горожане откликнулись на призыв карельского республиканского комитета КПРФ поддержать всероссийскую акцию "Ленин с нами". Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения Владимира Ильича, которое отмечается 22 апреля.

 

 

Отметим, что у памятника вождя революции на площади Ленина сегодня появились цветы.

Напомним, коммунисты инициировали акцию с флагами, поскольку любые массовые мероприятия запрещены из-за введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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Саныч
2020-04-22 16:14:56
Идиоты не переводятся в любой стране.
новый
2020-04-22 16:13:54
Два флага во дворе сфоткали и в сми выложили. Ох, Евгений, намылит тебе шею Зюганов за такую халтуру.
кир
2020-04-22 15:43:55
43 процента в России тогда болели бытовым сифилисом, в то числе и вождь, который скончался от поражения сосудов.
Николай Васильев
2020-04-22 15:29:38
Красные флаги реют над нами!
Мы не расстанемся никак с мечтами!
Будни и власти до пяток достали,
если мы эти идеи достали...

- А как узнать сколько всего флагов вывесили в городе, а то так непонятен масштаб события.
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