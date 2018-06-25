Жители Петрозаводска жалуются на очереди в МФЦ

Посетили многофункционального центра, расположенного на ул.Калинина, жалуются на очереди и закрытые окна приема документов.

Как рассказал "Столице на Онего" посетитель центра Иван, в понедельник он 40 минут просидел в очереди, чтобы сдать документы на недвижимость.

"Часть окон в центре не работает, около них сидят скучающие получатели государственных услуг. Я там сам просидел 40 минут в очереди, хотя были дела поважнее", - сказал Иван.

Другая посетительница центра Людмила рассказала, что просидела более 30 минут.

"Кончено, если бы все окна работали, то очередь двигалась бы быстрее. Я была там утром, так вообще всего несколько окон работали", - сказала пенсионерка.