Жители Петрозаводска жалуются на очереди в МФЦ

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Посетили многофункционального центра, расположенного на ул.Калинина, жалуются на очереди и закрытые окна приема документов.
Как рассказал "Столице на Онего" посетитель центра Иван, в понедельник он 40 минут просидел в очереди, чтобы сдать документы на недвижимость.
"Часть окон в центре не работает, около них сидят скучающие получатели государственных услуг. Я там сам просидел 40 минут в очереди, хотя были дела поважнее", - сказал Иван.
Другая посетительница центра Людмила рассказала, что просидела более 30 минут.
"Кончено, если бы все окна работали, то очередь двигалась бы быстрее. Я была там утром, так вообще всего несколько окон работали", - сказала пенсионерка.
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