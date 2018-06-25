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Новости. Общество
13:48, 25 Июня 2018

Жители Петрозаводска жалуются на очереди в МФЦ

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Посетили многофункционального центра, расположенного на ул.Калинина, жалуются на очереди и закрытые окна приема документов.

Как рассказал "Столице на Онего" посетитель центра Иван, в понедельник он 40 минут просидел в очереди, чтобы сдать документы на недвижимость.

"Часть окон в центре не работает, около них сидят скучающие получатели государственных услуг. Я там сам просидел 40 минут в очереди, хотя были дела поважнее", - сказал Иван.

Другая посетительница центра Людмила рассказала, что просидела более 30 минут.

"Кончено, если бы все окна работали, то очередь двигалась бы быстрее. Я была там утром, так вообще всего несколько окон работали", - сказала пенсионерка.

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Комментарии

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User
2018-06-25 15:09:50
В марте, чтобы сдать доки на замену паспорта, протолкался на Калинина около 3 часов. Пока ждал очередь из 11 человек, попробовал сунуться на Гюллинга, там впереди меня было уже 20 человек. Март - тоже время отпусков?
Бриг
2018-06-25 14:59:04
Был там один раз ,поразило , что работники вообще не реагируют на посетителей , злые какие то , пояснить ничего не хотят . Что то в их работе надо менять или кого то .
АК
2018-06-25 14:46:23
Не забывайте, лето - время отпусков. И у сотрудников МФЦ в том числе.
Егор Еремеев
2018-06-25 14:26:55
Да это жесть! Часто прихожу в МФЦ. Нередко провожу в очередях по 2 - 3 часа. Окна закрыты, электронная очередь не дает талончиков, записать предварительно на услуги росреестра невозможно!
Штази
2018-06-25 14:09:42
Я месяц назад пришёл в этот МФЦ в 9ч.10мин и ровно два часа просидел в очереди с документами на право собственности, по три человека в час обслуживали. В одном окне девушка в 10.00 выставила табличку "технический перерыв" и ушла, её через 15 мин вернули на рабочее место после жалобы. Старшая объясняла, что у них специалистов мало. Ничего удивительного: везде приём документов от населения позакрывали, специалистов посокращали, функции сбросили на МФЦ, вот и получилось "узкое горлышко".
Valentina Vonti
2018-06-25 14:00:36
Многофункциональных центров в Петрозаводске много,но работают не эффективно,порой даже не могут дать консультации,где располагаются другие службы.
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