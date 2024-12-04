Жители поселка Кааламо снова остались без воды из-за отсутствия электроснабжения

На месте работает бригада электриков.

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин сообщил на своей странице, что контролирует работу электриков по восстановлению сети, чтобы жители поселка Кааламо снова были со светом и водой.

Свет пропал в поселке вчера в 16:40 из-за неполадок на электросетях. Из-за этого перестал работать насос. Специалисты проводят диагностику поврежденных сетей, чтобы подвести на место необходимые материалы для ликвидации аварии.

«Также вчера при закрытии водопровода произошел разрыв трубы. Это технический/рабочий момент. Сегодня эту неполадку сможем устранить. Планируем сегодня работы закончить и включить систему. Если этого не произойдет, питьевую воду привезем. Ситуацию держу на контроле», — пообещал Сергей Крупин.

Ранее жители Кааламо оставались без воды и жаловались об этом в соцсетях. Видео с их обращением публиковал карельский политолог Анатолий Цыганков. В нем местные жители обратились к главе Карелии и Александру Бастрыкину. Пожилым людям приходилось носить подвозную воду на верхние этажи домов, а дети не ходили в садики и школы. Затем ситуацию комментировал глава Сортавальского района. Следком России возбудил уголовное дело из-за отсутствия воды в поселке.