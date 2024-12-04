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Жители поселка Кааламо снова остались без воды из-за отсутствия электроснабжения

Новости. Происшествия
12:30, 05 Декабря 2024
фото: © Сергей Крупин / VK

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На месте работает бригада электриков.

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин сообщил на своей странице, что контролирует работу электриков по восстановлению сети, чтобы жители поселка Кааламо снова были со светом и водой.

Свет пропал в поселке вчера в 16:40 из-за неполадок на электросетях. Из-за этого перестал работать насос. Специалисты проводят диагностику поврежденных сетей, чтобы подвести на место необходимые материалы для ликвидации аварии. 

«Также вчера при закрытии водопровода произошел разрыв трубы. Это технический/рабочий момент. Сегодня эту неполадку сможем устранить. Планируем сегодня работы закончить и включить систему. Если этого не произойдет, питьевую воду привезем. Ситуацию держу на контроле», — пообещал Сергей Крупин.

Ранее жители Кааламо оставались без воды и жаловались об этом в соцсетях. Видео с их обращением публиковал карельский политолог Анатолий Цыганков. В нем местные жители обратились к главе Карелии и Александру Бастрыкину. Пожилым людям приходилось носить подвозную воду на верхние этажи домов, а дети не ходили в садики и школы. Затем ситуацию комментировал глава Сортавальского района. Следком России возбудил уголовное дело из-за отсутствия воды в поселке.

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