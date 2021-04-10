Жители поселка Карелии присоединились к всероссийской акции «Улыбка Гагарина» (ФОТО)

Жители поселка Кестеньга Лоухского района Карелии милой улыбкой поддержали 60-летие полета человека в космос.

В паблике ТОС «Топозерье», поселок Кестеньга, местным жителям предложили присоединиться к всероссийской акции "Улыбка Гагарина".

«12 апреля 2021 года исполняется 60 лет полёта человека в космос. И им был наш Юрий Гагарин. Его очаровательная, милая улыбка - символ России. Давайте вместе поддержим это событие», - сообщалось в паблике.

Участника акции предлагается сделать фото, где они улыбаеются, как Юрий Гагарин, и расположить его на своей странице с хештегом #УлыбкаГагарина#ВНДЛоухскийрайон#вовместе#волонтерыпобеды