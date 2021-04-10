Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче 6
10.04.2021 20:40
Российские ученые разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса 3
10.04.2021 19:40
За сутки в Карелии зарегистрировано три смерти от коронавируса и 61 заболевший, трое в тяжелом состоянии 5
Сегодня 09:32
Ослепленный солнцем водитель не попал в полосу на дороге в Петрозаводске и устроил ДТП (ВИДЕО)
Сегодня 14:53
Ветераны, байкеры и педагоги претендуют на места в Общественной палате Карелии 1
10.04.2021 18:49
В ГИБДД Карелии рассказали, кто пострадал в перевернувшемся автомобиле в Олонце 2
Сегодня 11:17
К аппаратам искусственного дыхания в Карелии подключены 8 ковидных больных – врачи борются за их жизни 2
Сегодня 10:14

Жители поселка Карелии присоединились к всероссийской акции «Улыбка Гагарина» (ФОТО)

Новости. Общество
15:15, 11 Апреля 2021
фото: источник - паблик поселка Кестеньга
Загрузка...

Жители поселка Кестеньга Лоухского района Карелии милой улыбкой поддержали 60-летие полета человека в космос.

В паблике ТОС «Топозерье», поселок Кестеньга, местным жителям предложили присоединиться к всероссийской акции "Улыбка Гагарина".

«12 апреля 2021 года исполняется 60 лет полёта человека в космос. И им был наш Юрий Гагарин. Его очаровательная, милая улыбка - символ России. Давайте вместе поддержим это событие», - сообщалось в паблике.

Участника акции предлагается сделать фото, где они улыбаеются, как Юрий Гагарин, и расположить его на своей странице с хештегом #УлыбкаГагарина#ВНДЛоухскийрайон#вовместе#волонтерыпобеды

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-04-11 16:40:48
Чем нищее живется-тем больше патриотизма.
врунофф
2021-04-11 15:37:42
Молодцы. Злобная либерда пусть шипит в кустах
Off
2021-04-11 15:44:26
врунофф, они в думе шипят. А педриотишки вообще улыбаться не могут . Только злобно скалятся..в бессильной злобе.
кир
2021-04-11 16:21:24
Off, со справкой показания не имеют силы, - сказал кот-юрист.
Саныч
2021-04-11 16:41:42
кир, отбери у кота клавиатуру уже.
Off
2021-04-11 16:32:38
кир, после выходных, на помойках найдешь самое вкусное. Только не забудь улыбаться как Гагарин.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

09.04.2021 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры» 5
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 11
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 7
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

09.04.2021 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»