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15:36, 21 Октября 2019
фото: читателя Столицы на Онего

Жители поселка Карелии задыхаются от дыма тлеющих домов (ФОТО)

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В Сортавальском районе Карелии остатки аварийных домов сжигают прямо в поселке.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница поселка Хелюля Сортавальского района, которая рассказала, что заброшенную ферму Сортавальского совхоза превратили в полигон для сожжения аварийных домов, и теперь местным жителям приходится дышать копотью.

"Октябрь 2019 год, - написала жительница поселка Хелюля. - Поселок Хелюля, заброшенная ферма Сортавальского совхоза стала полигоном для сожжения домов, признанных аварийными. Недавно жители радовались расселению, преображению улиц поселка, после сноса домов. Теперь же на протяжении нескольких дней дым тлеющих домов пугает жителей. Тем временем все новые "Камазы" доставляют остатки домов, теперь уже не только с поселка, но и из города Сортавала".

Автор сообщения рассказала, что местные жители вынуждены дышать копотью и дымом, так как сжигание остатков домов проводится в поселке.

"Переселение удалось, федеральные деньги потрачены, - возмутилась селянка. - А вы дышите копотью? Почему остатки расселенных домов горят в черте поселка, а не вывозятся на официальный полигон?"

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