Жители поселка в Карелии жалуются на разбитый железнодорожный переезд

Автомобилисты разрушают машины на железнодорожном переезде в поселке Ляскеля.

Железнодорожный переезд в поселке Ляскеля Питкярантского района разрушен. Его состояние вызывает возмущение автомобилистов.

«Можно колеса оставить, проехать очень сложно», — сообщают читатели паблика «Подслушано в Сортавала». Люди обращаются к железнодорожникам с просьбой навести порядок на переезде.

Ранее сообщалось, что поезд врезался в «легковушку» на железнодорожном переезде в Карелии.