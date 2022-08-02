Жители поселка в Карелии жалуются на разбитый железнодорожный переезд

Автомобилисты разрушают машины на железнодорожном переезде в поселке Ляскеля.
Железнодорожный переезд в поселке Ляскеля Питкярантского района разрушен. Его состояние вызывает возмущение автомобилистов.
«Можно колеса оставить, проехать очень сложно», — сообщают читатели паблика «Подслушано в Сортавала». Люди обращаются к железнодорожникам с просьбой навести порядок на переезде.
Ранее сообщалось, что поезд врезался в «легковушку» на железнодорожном переезде в Карелии.
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