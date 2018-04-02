Жители проголосовали за изображение медведя на логотипе "Сделано в Карелии"

Жители проголосовали за изображение медведя на знаке соответствия системе добровольной сертификации продукции "Сделано в Карелии".

Первого апреля на официальном интернет-портале Республики Карелия завершилось онлайн-голосование за знак соответствия системе добровольной сертификации продукции "Сделано в Карелии", сообщает Минэк республики.

Наибольшее количество голосов получил логотип с изображением медведя. Его выбрали более 1 тысячи принявших участие в голосовании.

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