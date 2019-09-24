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Новости. Общество
16:36, 24 Сентября 2019
фото: © КПРФ

Жители Пудожа вышли на митинг, чтобы выразить недоверие местным властям

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В Пудоже состоялся митинг в защиту директора школы №3 Светланы Вшивковой, которую увольняют без объяснения причин.

Во вторник, 14 сентября, комитет Пудожского районного отделения КПРФ по инициативе родителей учащихся школы №3, не согласных с увольнением директора Вшивковой Светланы Валерьевны, провел митинг, на который собрались несколько десятков человек.


© КПРФ

Участники акции протеста выразили недоверие администрации Пудожского района и потребовали от главы района Андрея Ладыгина отменить свое решение о снятии с должности директора школы №3 Светланы Вшивковой.

Пришедшие на митинг люди держали в руках плакаты с надписями "Не губите еще одну школу", "Верните директора", "Мы за Вшивкову"...


© КПРФ

Также манифестанты потребовали от депутатов городского и районного советов принять решения по отставке главы городского и районного советов Елены Гроль как участника конфликтов и руководителя района, не принимавшего мер по его урегулированию.

Участники митинга указали в резолюции, что требуют от депутатов Заксобрания Карелии вернуть выборы глав муниципальных образований и иницировать отмену статьи 278 пункт 2 Трудового Кодекса об увольнении без объяснения причин.


© КПРФ

Ранее сообщалось, что администрация Пудожского района в лице Ладыгина Андрея Владимировича приняла решение о снятии с должности директора школы №3 Вшивковой Светланы Валерьевны без объяснения причин, ссылаясь на статью 278 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Федерации. Освободить кресло руководителя Светлана Вшивкова должна будет 29 октября.

Родители учеников третьей пудожской школы считают, что снятие с должности директора учебного заведения негативно скажется на учебном процессе.


© КПРФ

В связи с чем пудожане обратились с письмами к главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру образования Роману Голубеву, депутату Заксобрания Евгению Ульянову и президенту России Владимиру Путину. Они просят "разобраться в критической ситуации, которая сложилась в их районе".

Также лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Карелии Евгений Ульянов обратился в прокуратуру и правительство Карелии с просьбой разобраться в ситуации с увольнением директора школы в Пудоже.


© КПРФ

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Комментарии

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zanoza
2019-09-24 17:36:16
В стране всё делается не для народа и не по его воле, а для отдельных личностей по знакомству и кумовству. Это система, чтобы её сломать нужна сила, а её пока нет. Попытки добиться справедливости ,как правило, не заканчиваются успехом.
Гость
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