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Жители Пудожского района требуют от Путина отправить в отставку руководство Карелии

Новости. Общество
16:10, 01 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Пудоже местные жители написали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала о плачевном состоянии своего района и попросили отправить в отставку руководство Карелии, пока оно окончательно не превратило республику в безлюдное пространство.

В редакцию "Столицы на Онего" секретарь Пудожского районного комитета КПРФ Леонид Попов прислал  адресованное Путину обращение жителей Пудожского района, под которым сейчас собираются подписи.

Жители поселков Кубово и Водла Пудожского района пожаловались президенту страны на варварские рубки в Карелии, на загубленное сельское хозяйство и развалившуюся транспортную инфраструктуру.

"В районе было четыре совхоза, молокозавод, мясокомбинат. Было четыре леспромхоза, лесозавод. Все это уничтожено, - написали авторы обращения. – Вокруг поселков безжалостно вырубают лес, оставляя после себя пустыню. Руководство республики умышленно создает невыносимые условия, для местного населения, вынуждая людей бежать из Карелии".

По словам жителей поселков Кубово и Водла, единственной возможностью попасть в районный центр является "попутная лошадь".

"Мы обратились к главе Республики Карелия. Обращение подписали 253 человека. Но никаких решений от власти Карелии не последовало", - сообщают пудожане Владимиру Путину.

В связи с этим активисты Пудожского района в обращении требуют:

1. Отправить в отставку руководство Республики Карелия, пока оно окончательно не превратило Карелию в безлюдное пространство.
2. Прекратить вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Вокруг поселков должна быть выделена зона для обеспечения местного населения деловым лесом и дровами.
3. Провести независимую от руководства республики проверку соответствия отчетам на "бумаге" и реальному положению в лесу.
4. Принять меры по созданию новых рабочих мест для местного населения, развития производственной и хозяйственной деятельности.
5. Принять и обеспечить реализацию реальной программы "Комплексного развития сельских территорий".
6. Обеспечить ремонт разбитых многотонными лесовозами дорог.
7. Обеспечить современный уровень образования и медицинского обслуживания.
8. Предусмотреть организацию глубокой переработки пищевых лесных ресурсов, грибов, ягод, березового сока.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бумеранг
2021-02-01 19:07:06
Уважаемый и не уважаемый А.О.П., сними розовые очки, очисти совесть свою, уйди со своей не компитентной свитой, в отставку, Не буди лихо, пока оно тихо. Всеравно сколько веревочки не виться, конец у нее все равно есть, правда выйдет на ружу. Такого некопитентного правительства в Карелии не было никогда. Провал за провалом, независимые СМИ не допустить на встречу с примьером позор на всю Россию. А еще странная, похожая на аферу, мусорная реформа с продажей регопера ооо Автоспецтранс с директором из Великого Новгорода, назначенного Корпорацией развития, ооо Мце инвест рус с непонятными меняющимися учредителями из Великого Новгорода, с иностранным инвестором ооо мце инвест интернешен, имеющим за душой, извените уставной капитал 50 тыс. чешских крон, умножим на 3,5 рубля и получим 175 тыс. наших рублей, которые находятся в английском банке. Не пора ли ФСБ разобратся, в этих хитроумных инвестициях.
театральный критик
2021-02-01 18:43:03
Хде комсорг шоттуев ? Депутат законодательного собрания.
Сеня
2021-02-01 18:37:50
Хе Хе Пора уже собирать губернатора на пенсию , пудожчане создали хороший прецедент , стоит поддержать их начинание .
Вася
2021-02-01 18:29:07
Добро пожаловать в прекрасную Россию Будущего )))
Вася
2021-02-01 18:19:21
МВД Татарстана: В протестах участвовали 600 граждан, 419 задержаны
ПлачУ и ПлАчу
2021-02-01 18:18:23
Поезжайте, пудожане, в Геленджик!
Вася
2021-02-01 18:07:17
Навальнята, да что ж такое?
Вася
2021-02-01 18:02:06
"Пудож — город, где сбываются мечты"
бюджет
2021-02-01 17:58:50
Все пудожские хотелки губер не решит. Там еще надо добавить про ФАПы, автобусы и далее. Лесные братья, а не знаете откуда рыба гниет.......
Вася
2021-02-01 18:35:03
бюджет, ИХТАМНЕТ, ДВОРЕЦ НЕ МОЙ!
Патриот
2021-02-01 17:57:20
Крупина в Главы , Игнатьеву в Премьеры , Рогалевича в Мэры !

Остальных в ОТСТАВКУ !!!

Карелия должна развиваться и жители нормально жить .

Болото из не профессионалов и коррупционеров надо разгонять !!!
однозначно
2021-02-01 18:12:24
Патриот, петеляеву в губеры !
Патриот
2021-02-01 18:27:23
ПОВТОРЯЮ:
Крупина в Главы , Игнатьеву в Премьеры , Рогалевича в Мэры !

Остальных в ОТСТАВКУ !!!

Карелия должна развиваться и жители нормально жить .

Болото из не профессионалов и коррупционеров надо разгонять !!!
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