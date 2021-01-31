Жители Пудожского района требуют от Путина отправить в отставку руководство Карелии

В Пудоже местные жители написали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала о плачевном состоянии своего района и попросили отправить в отставку руководство Карелии, пока оно окончательно не превратило республику в безлюдное пространство.

В редакцию "Столицы на Онего" секретарь Пудожского районного комитета КПРФ Леонид Попов прислал адресованное Путину обращение жителей Пудожского района, под которым сейчас собираются подписи.

Жители поселков Кубово и Водла Пудожского района пожаловались президенту страны на варварские рубки в Карелии, на загубленное сельское хозяйство и развалившуюся транспортную инфраструктуру.

"В районе было четыре совхоза, молокозавод, мясокомбинат. Было четыре леспромхоза, лесозавод. Все это уничтожено, - написали авторы обращения. – Вокруг поселков безжалостно вырубают лес, оставляя после себя пустыню. Руководство республики умышленно создает невыносимые условия, для местного населения, вынуждая людей бежать из Карелии".

По словам жителей поселков Кубово и Водла, единственной возможностью попасть в районный центр является "попутная лошадь".

"Мы обратились к главе Республики Карелия. Обращение подписали 253 человека. Но никаких решений от власти Карелии не последовало", - сообщают пудожане Владимиру Путину.

В связи с этим активисты Пудожского района в обращении требуют:

1. Отправить в отставку руководство Республики Карелия, пока оно окончательно не превратило Карелию в безлюдное пространство.

2. Прекратить вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Вокруг поселков должна быть выделена зона для обеспечения местного населения деловым лесом и дровами.

3. Провести независимую от руководства республики проверку соответствия отчетам на "бумаге" и реальному положению в лесу.

4. Принять меры по созданию новых рабочих мест для местного населения, развития производственной и хозяйственной деятельности.

5. Принять и обеспечить реализацию реальной программы "Комплексного развития сельских территорий".

6. Обеспечить ремонт разбитых многотонными лесовозами дорог.

7. Обеспечить современный уровень образования и медицинского обслуживания.

8. Предусмотреть организацию глубокой переработки пищевых лесных ресурсов, грибов, ягод, березового сока.