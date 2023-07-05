Жители района в Карелии пожаловались на дома, которые могут развалиться, не дождавшись расселения

В Кемском районе прокуратура встала на защиту людей, живущих в потенциально опасных домах.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуратура Кемского района провела «горячую линию» по вопросам признания многоквартирных домов аварийными. В прокуратуру с этим вопросом обратились четыре человека.

Как было установлено, четыре многоквартирных дома в Кеми и поселке Рабочеостровск, где живут обратившиеся, в 2017–2019 годах межведомственные комиссии признали аварийными. При этом расселение их предполагается в 2028–2032 годах.

Учитывая состояние конструктивных элементов дома, установленные сроки были сочтены слишком длительными. Прокурор района направил в суд иски о признании сроков расселения домов незаконными и установлении новых.

В настоящее время заявления находятся на рассмотрении Кемского городского суда.