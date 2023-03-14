В райцентре Карелии заметили разгульную жизнь безработного земляка и пошли в полицию

После того, как безработный житель Сортавалы купил холодильник и мобильный телефон, полиция раскрыла крупную кражу.

В полицию Сортавальского района Карелии поступила информация о безработном горожанине. В конце февраля он купил холодильник и мобильный телефон, а также устроил несколько застолий.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что 42-летний мужчина тратит деньги с чужой банковской карты.

По версии следствия, подозреваемый выпивал со своим знакомым с местным жителем. Когда алкоголь закончился, мужчина передал злоумышленнику свою кредитную банковскую карту и попросил сходить в магазин.



После покупок сортавалец кредитку хозяину не вернул. Меньше чем за неделю он купил себе холодильник, мобильный телефон и вернул накопившиеся долги. Остаток мужчина пропил.



Ущерб составил порядка ста тысяч рублей. При этом, потерпевший о краже денег узнал от сотрудников уголовного розыска, поскольку до визита полиции не проверял свои счета.

Расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.