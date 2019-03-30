Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.

В Костомукше начался судебный процесс местных жителей против форелеводческого хозяйства.

В поселке Калевала начался судебный процесс, который может серьезно повлиять на взаимоотношения коренного населения с республиканской властью. На первый взгляд, в небольшом районном центре рассматривается самое обычное гражданское дело – группа жителей карельской деревни Войница обратилась в Костомукшский городской суд с иском о признании недействительным протокола общего собрания их территориального общественного самоуправления "Надежда" от 22 июня прошлого года.

По словам истцов, этот документ не соответствует требованиям федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставам ТОС "Надежда" и Луусалмского сельского поселения Калевальского национального района Карелии, к которому относится деревня Войница. Однако протокол, подписанный бывшим председателем ТОС "Надежда" и депутатом Луусалмского сельского поселения Надеждой Лесонен, согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни и послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на этом водоеме.

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