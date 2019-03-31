Жители деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов

Планы компании из Костомукши разместить форелевую ферму на Верхнем Куйтто стали главной причиной конфликта в деревне Войнице.

Жители старинной рунопевческой деревни выступают против открытия рыбоводного хозяйства, поскольку, по их мнению, разведение форели на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для местного населения источником воды и пищи.

Кроме того, жители Войницы опасаются того, что размещение вблизи деревни форелеводческого хозяйства ограничит их в беспрепятственном использовании водных ресурсов.

Как фирме удалось получить разрешение на размещение форелевой фермы и что по этому поводу думает администрация Калевальского района, читайте в статье Валерия Поташова "Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде".