Жители северного поселка Карелии просят власти обеспечить их питьевой водой

В Заксобрании Карелии обратились в Минприроды, чтобы помочь с водой поселку в Лоухском районе.

Депутат Законодательного собрания республики Андрей Монастыршин направил запрос в региональное Минприроды, чтобы специалисты нашли подземные воды для жителей поселка Чкаловский.



«Администрация Лоухского района готова выполнить работы по бурению скважины, но для этого необходима разведка подземных вод», - цитирует депутата пресс-служба карельского парламента.



Ранее воду из родника за пределами поселка жителям Чкаловского по своей инициативе привозил один из жителей. Но после поломки машины он перестал этим заниматься.



Отметим, Чкаловский - один из самых северных поселков Карелии. Сейчас в нем живут около ста человек.





