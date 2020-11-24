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Жители северного поселка в Карелии сами отремонтировали уличные колонки (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 25 Ноября 2020
фото: ТОС "Топозерье"/vk.com/public200125286
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В поселке Кестеньга Лоухского района местные жители своими силами построили четыре водоколонки.

Всего месяц потребовался инициативной группе, чтобы построить новые четыре уличные колонки. В конце прошлой неделе активные жители Кестеньги завершили работу над последней водоколонкой.

"Всего за 1 месяц мы смогли построить 4 колонки в Кестеньге, ведь нас поддержало более 150 человек и местные жители, и с других посёлков, с других городов! Вместе можно осилить любые задачи!!!" - пишут в паблике ТОС "Топозерье" поселка Кестеньга.

"Спасибо огромное за труд! Много-много лет таких хороших народных дел не было в Кестеньге, пожалуй, с советских времён. Вы подали отличный пример, даёте уверенность и надежду на хорошее будущее села. Здоровья вам, успехов и удачи в реализации ваших планов и задумок", - пишут жители поселка в паблике.

"Спасибо земляки. Когда есть такие люди и хорошие идеи, посёлок будет жить. Молодцы", - благодарят подписчики активных участников территориального общественного самоуправления "Топозерье".

В сентябре в северном поселке по инициативе и силами местных жителей отремонтировали детскую площадку у Дома культуры.

Напомним, в прошлом году жители острова Соролансаари в Лахденпохском сами построили мост.

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