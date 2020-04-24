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Жители старинной деревни в Карелии подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен

Новости. Общество
14:00, 25 Апреля 2020
фото: © Ольга Гоккоева для Столицы на Онего
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Жители деревни привыкли запасаться продуктами и до введенного в Карелии карантина.

В конце марта власти Карелии закрыли для посещения все туристические объекты республики. Одним из таких объектов оказалась старинная карельская деревня Кинерма, известная своими памятниками деревянной архитектуры и сохранившейся с XVII века исторической планировкой.

"Столица на Онего" связалась с жителями деревни и поинтересовалась, как повлиял на них карантин, введенный в Карелии из-за эпидемии коронавируса.

"Пожалуй, единственное существенное изменение – это то, что мы перестали ходить друг к другу в гости. Общаемся только издалека. Но Кинерма давно оказалась в режиме изоляции, когда ее в советские времена признали неперспективной деревней, – рассказала нам Ольга Гоккоева. – Еще в 60-е годы у нас закрыли и школу, и библиотеку, и колхоз, поэтому люди тут привыкли выживать в таких условиях. Мы и без коронавируса старались запасаться продуктами и всем необходимым месяца на три. У мамы моей выращена и картошка, и морковка, и свекла. Масло растительное стоит литрами, можно никуда и не ходить".

Читайте подробнее в материале "В деревне лучше выживать, чем в городе"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-25 16:54:01
Турбазу там для москвичей построить - всем работа найдется. В Ведлозере люди без работы сидят, а тут какие-то две тётки приватизировали старинность и самобытность. Развивать надо территорию, искать инвесторов. Под лежачий камень вода не течет. Но этим двум сестрам очень бы хотелось иметь монополию . Этого не будет. И кино там тоже будут снимать, увешайтесь хоть портянками, хоть ссаными тряпками.
кир
2020-04-25 16:32:33
Ещё раз повторю. Люди будут жить там, где работа есть. Корона наведёт порядок, если люди сами не могут.
Гость
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