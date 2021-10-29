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Жители Сумского Посада: «Выглядит как насмешка над поморами»

Новости. Общество
10:22, 29 Октября 2021
фото: Народные гуляния на 580-летие Сумпосада © Виталий Голубев

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Поморы направили коллективное обращение главе Карелии в защиту Центра поморской культуры.

Жители старинного поморского села Сумский Посад направили коллективное обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой «остановить непродуманные действия» властей Беломорского района, которые решили реорганизовать единственный в республике Центр поморской культуры. Напомним, районная администрация постановила присоединить центр, который создавался для сохранения материальной и нематериальной культуры поморов, к краеведческому музею «Беломорские петроглифы».

Как пишут жители Сумского Посада, им не понятно решение администрации Беломорского района, которая никак не объяснила населению причины упразднения Центра поморской культуры как самостоятельного муниципального учреждения.

«Выглядит как насмешка над поморами, — говорится в обращении главе Карелии. — Мы теряем самостоятельный центр, в котором наши дети и внуки могут научиться традиционным ремеслам и рукоделию. Ведь Центр поморской культуры находится в бывшем здании кинотеатра, там такой зал, почему бы не сделать косметический ремонт, если нужно, сцену, где бы мог петь Поморский русский народный хор и вместе с жителями участвовать в «утошных хороводах», где проходили бы фестивали поморских коллективов? Нужно наоборот расширять Центр поморской культуры. Мы хотели бы на площадке Центра поморской культуры проводить больше праздников, слушать поморские песни и родную поморскую говорю».  

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Комментарии

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топка
2021-10-29 11:05:06
Власть на то и власть, чтобы принимать решения и отвечать за них. Она не пойдёт, если это власть, на поводу у толпы, разогреваемой смутьянами.
Гость
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