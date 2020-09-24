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Жители трех микрорайонов Петрозаводска на выходных останутся без тепла

Новости. Общество
13:33, 25 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Zvone
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В выходные временно приостановят теплоснабжение домов в районах Голиковка, Зарека и Каменный Бор, сообщили в администрации Петрозаводска.

Отключение произойдёт в связи с ремонтными работами на коммуникациях.

С 8 часов 26 сентября до 8 часов 27 сентября приостановят теплоснабжение домов в районах Голиковка, Зарека и Каменный Бор. Временные неудобства связаны с ремонтом трубопровода. Работы проводит АО "ПКС-Тепловые сети".

Отопление потребителям отключат по следующим адресам:
- пр. Александра Невского, 10, 20, 21, 22, 25, 28, 28а 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 41а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 57б, 59;

- ул. Варламова, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 28а, 32, 34, 36, 38, 40, 58, 62, 66, 68, 72;

- ул. Володарского, 1, 3, 5, 6, 10а, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 40, 44;

- Волховская ул., 10, 12, 15, 15а;

- ул. Герцена, 1;

- наб. Гюллинга, 5а, 11, 13, 15, 15а;

- ул. Державина, 25, 27а, 31, 35, 37;

- Загородная ул., 15, 15а, 17, 19, 22, 24, 26, 42, 44;

 - Казарменская ул., 25, 31;

- ул. Калинина, 1, 2, 4, 8, 24, 24в, 25, 26, 26а, 28, 29, 32а, 33, 34б, 34в, 35, 37, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46а, 48, 48а, 50а, 51а, 52, 52а, 52б, 54, 55, 55а, 55б, 57а, 57б, 59, 61, 69, 71, 73, 73а, 75;

- Ключевское ш., 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 17;

- ул. Коммунистов, 32а, 32б, 34, 42;

- ул. Кузьмина, 13а, 37, 39, 41, 62;

- ул. Льва Толстого, 1, 4, 5, 10, 10а, 13, 13а, 14, 16, 22, 23, 26, 31, 32а, 34, 36, 38, 40, 43, 43а, 47, 47а, 49;

- Лососинская наб., 7, 9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Луначарского, 2, 3, 5, 36;

- Машезерская ул., 3, 14, 24, 26, 28, 29, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 34, 35, 38а, 38б, 40, 46а, 48а, 48б;

- ул. Маршала Мерецкова, 3, 11, 19, 21, 23;

- ул. Правды, 1, 1а, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 25, 25а, 25б, 27б, 28а, 29, 31, 32, 34, 38а, 44, 46, 48, 48а;

- Промышленная ул., 1а, 3, 5, 7, 9, 10;

- ул. Чернышевского, 24, 26, 26а, 28.

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Комментарии

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елпидифор
2020-09-25 15:23:50
Как я им завидую! Дома дышать нечем.
новый
2020-09-25 15:29:06
елпидифор, проветри свой курятник
Вася
2020-09-25 14:02:49
Выбрали «стабильность»
dimchik19725
2020-09-25 14:02:16
Зарека, Голиковка.. Это районы Карелии?:)
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