Жители трех районов Петрозаводска останутся без горячей воды и тепла на выходных

В ближайшие субботу и воскресенье часть домов на Древлянке останется без горячей воды, а в районах Зарека, Голиковка и Каменный Бор — без воды и тепла.

Петрозаводская ТЭЦ предупреждает о временном отключении горячего водоснабжения в районе Древлянка. Неудобства связаны с подключением зданий к действующей тепловой сети. Об этом сообщили администрации города.

Так, от горячей воды будут отключены около трех десятков зданий на улицах Хейкконена, Новоселов, Оборонной, Чистой, в Скандинавском проезде, на Лососинском шоссе. Подача горячей воды будет остановлена с 5 утра 24 сентября до 10 вечера 25 сентября по следующим адресам: улица Хейкконена, 37, 41; Лососинское шоссе, 39; Скандинавский проезд, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 6а, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16; улица Новоселов, 3; Оборонная улица, 5; Чистая улица, 21.

Кроме того, 24 сентября, внеплановые работы на коммунальных сетях ведет АО «ПКС-Тепловые сети». Они потребуют отключения теплоснабжения и горячей воды в ряде зданий в районах Зарека, Голиковка и Каменный Бор с 9.00 до 21.00.