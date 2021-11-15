Жители вепсских поселений Карелии: в деревнях нет ни одного фонаря, зато великолепно освещены карьеры

Население бывшей Вепсской национальной волости возмущено отсутствием нормального освещения на федеральной трассе.

Жители прионежских деревень Карелии, которые прежде входили в Вепсскую национальную волость, пожаловались в социальных сетях на отсутствие нормального освещения в населенных пунктах. Как пишут в паблике деревни Каскесручей, фонарей не хватает даже на федеральной трассе, которая проходит через территорию компактного проживания коренного малочисленного народа вепсов.

«На днях, добираясь в Каскесручей, посчитали, сколько фонарей функционирует вдоль дороги в населенных пунктах нашей стороны. Математика получилась невеселая: Шокша — 12, Шелтозеро — 11, Рыбрека — 17. В Другой Реке федеральную дорогу освещает всего два фонаря, а в нашем Каскесручье – лишь один! Больше же всех «повезло» деревням Ишанино, Вехручей и Каккорово: здесь вообще нет ни одного действующего фонаря. Зато великолепно освещены карьеры, подъезды к ним и дорога к причалу за Рыбрекой», — рассказали жители деревни Каскесручей.